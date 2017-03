Após terem voos cancelados na 2ª, haitianos serão realocados em outras empresas

Após terem os voos cancelados sem justificativa pela empresa aérea caribenha Insel Air e perderem a conexão em Manaus, 52 haitianos serão realocados, ainda hoje (3), em voos da Tam, Gol e Azul. A medida é resultado de um acordo entre as companhias, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e o Procon Amazonas. Os imigrantes, cerca de 150, desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na segunda-feira (27).

“O governo do estado está fazendo essa articulação e essa intervenção junto as empresas através do Procon e da secretaria. A gente está conversando com a Infraero e com as empresas que estão tendo o bom senso de fazer a realocação dos passageiros que estão aqui e que perderam o voo. A partir de agora alguns já vão ser embarcados para vários destinos: Florianópolis, São Paulo, Macapá e Brasília”, informou Gilmar Camabeth, assessor da Sejusc, Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.

O grupo saiu do Haiti no domingo (26) em um voo que já havia sido remarcado pela Insel Air e, por isso, perderam a conexão na capital amazonense para outras cidades. A empresa, que tem sede em Curaçao, no Caribe, chegou a acomodar os passageiros em um hotel de Manaus, mas ontem (2), eles foram informados que deveriam voltar para o aeroporto, apesar de não terem uma resposta sobre quando conseguiriam embarcar. Eles alegam que os representantes da Insel Air sumiram sem dar satisfação. A maioria dos haitianos já mora no Brasil e estava passando férias na terra natal. É o caso de Marckens Viky, que está há dois anos e meio no país e atualmente trabalha como montador de móveis em São Paulo.

“Ontem duas pessoas da Insel Air foram no hotel e falaram que iam levar a gente para o aeroporto. A gente pensou que conseguiríamos ir para o nosso destino. Quando descemos do ônibus eles foram embora e deixaram a gente abandonado. Eu já perdi três semanas de trabalho. O que eu vou fazer? Perder um serviço aqui é muito difícil para conseguir outro, para pagar casa, para pagar tudo”.

Antes do acordo, a Sejusc chegou a levar alguns haitianos para abrigos. Outros se hospedaram em hotéis por conta própria. A pasta assegurou que está em busca desses imigrantes para que todos consigam chegar ao destino final.

Em nota, o Procon Amazonas informou que a companhia aérea internacional vai ser autuada e multada.

O escritório da Insel Air que funcionava dentro do Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus está fechado. A reportagem não conseguiu contato com representantes da empresa.

