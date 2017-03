Após seis anos detido, ex-presidente egípcio Hosni Mubarak está em liberadade

O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, deposto em uma revolta popular em 2011, está em liberdade depois de cumprir seis anos de prisão, disse seu advogado Farid al Deeb. As informações são da Agência DPA.

Al Deeb informou ao jornal Al Masry al Youm que Mubarak voltou para casa, no bairro de Heliopolis, na capital do país, Cairo. "Ele almoçou com sua família e um grupo de amigos", acrescentou.

No início de março, o Supremo Tribunal egípcio declarou que Mubarak não era responsável pela morte de centenas de manifestantes durante os protestos que levaram ao fim de seu regime, após 30 anos de governo.

O ex-general da Força Aérea está, aparentemente, muito doente e ficou em um hospital militar no Cairo durante os processos contra ele.

