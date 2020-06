Após reunião, universidade fecha acordo e concede descontos em mensalidades dos alunos

Fachada da Universidade - (Foto: Divulgação/UCDB)

A UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) fechou acordo com órgãos de defesa do consumidor do estado e concordou em conceder desconto mínimo de 15% nas mensalidades dos alunos.

Segundo informações do Procon/MS, o desconto não será acumulativo a outros benefícios, como bolsas e outros descontos já concedidos. Além disso, os acadêmicos poderão quitar débitos relacionados aos meses de abril, maio e junho até o dia 30 de junho.

Os alunos que estiverem com os pagamentos em dia, a universidade se comprometeu em devolver os valores pagos a maior, o que poderá ser feito por meio de descontos nos valores do próximo semestre.

Para os acadêmicos que estão no último semestre do curso ou decidam não renovar a matrícula, a UCDB irá restituir valores em dinheiro no prazo máximo de 30 dias. Para isso, as pessoas devem faze o pedido do ressarcimento em até dez dias do prazo final de renovação de matrícula ou da conclusão do curso.

O acordo foi fechado durante reunião com MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), Defensoria Pública e Procon estadual e municipal.

Além da UCDB, outras universidades particulares já haviam firmado o termo de compromisso, como a Unigran e Insted.