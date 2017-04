Após repercussão negativa, estudantes de medicina pedem desculpas por foto

Em carta aberta nas redes sociais, os estudantes de medicina da Universidade Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, que tiraram uma foto com o jaleco do curso, as calças abaixadas e simulando uma genitália feminina com as mãos, divulgaram seu pedido de desculpas. A foto foi publicada no último domingo, 9, e foi bombardeada de comentários repudiando o ato.

"Nós, alunos envolvidos na polêmica, infeliz e inadequada foto, vimos apresentar as nossas mais sinceras desculpas à sociedade, em especial às mulheres, à classe médica e à instituição de ensino", diz a carta.

Ainda no documento, os estudantes afirmaram que não tiveram intenção de ofender a ninguém e que estão tristes com toda a situação ocorrida. "Estamos tristes com toda a repercussão negativa, mas assumimos o quanto estávamos equivocados", escreveram.

O documento foi escrito com o apoio do advogado dos universitários, Felipe de Bortoli Munhoz. Ele disse também que os jalecos são bem longos e por baixo dele usavam shorts, com cuidado para não expor nenhuma nudez. "Foi uma brincadeira, ao contrário das exposições de nudez escancaradas que vemos na nossa mídia no dia a dia", afirmou o advogado.

Munhoz também informou que os jovens estão passando por um momento delicado. "Nunca puderam imaginar tal repercussão e estão sofrendo com isso. Eles pedem desculpas caso tenham ofendido alguém, pois esta não foi a intenção", alegou.

A UVV ouviu os estudantes na terça-feira, 11, e abriu uma sindicância para apurar o caso, que pode resultar em uma punição aos alunos. O resultado sai em 30 dias.

Veja Também

Comentários