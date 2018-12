Após renúncia de diretores de Imprensa, papa Francisco nomeia interino

O papa Francisco aceitou hoje (31) a renúncia do diretor do Gabinete de Imprensa da Santa Sé, Greg Burke, e de sua adjunta, Paloma García Ovejero. Foi nomeado interinamente Alessandro Gisotti, de 44 anos, que ocupava a Coordenação Social do Departamento de Mídia e Comunicação.

Gisotti é jornalista, graduado em Ciências Políticas na Universidade La Sapienza, em Roma. Ele acompanhou as atividades dos últimos três papas João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Desde 2017 é coordenador de Mídias Sociais do Departamento de Comunicação da Santa Sé.

Em declaração, Gisotti agradeceu a confiança do papa Francisco ao nomeá-lo. “Vou tentar cumprir a missão confiada ao melhor da minha capacidade, com aquele espírito de serviço à Igreja e ao papa que tive o privilégio de aprender ao lado de padre Federico Lombardi por quase 20 anos.”

O prefeito da Congregação para a Comunicação, Paolo Ruffini, elogiou a atuação de Burke e Paloma García, agradeceu o trabalho desempenhado por ambos com profissionalismo. Segundo Ruffini, o novo diretor desempenhará também com profissionalismo a nova função.

Em sua conta do Tweeter, Burke disse que a renúncia refere-se ao momento que o Vaticano enfrenta. “Neste momento de transição nas comunicações do Vaticano, pensamos que é melhor que o Santo Padre esteja completamente livre para reunir uma nova equipe."

Paloma García também tuitou: "Termina um período. Obrigada, Santo Padre, por estes dois anos e meio.”

*Com informações da Rádio Vaticano.