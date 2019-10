Após reforma, agência do Detran no Fácil da Guaicurus volta a atender o público

Campo Grande (MS) – A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), instalada no Fácil Guaicurus retomou o atendimento ao público nesta terça-feira (22).

Nos últimos meses a agência esteve com o atendimento suspenso por conta dos estragos causados pelo temporal ocorrido em março deste ano, que comprometeu toda a estrutura da agência. Foram investidos aproximadamente R$ 105 mil.

No local, toda a cobertura foi trocada, assim como a estrutura da cobertura e a estrutura elétrica. A agência ganhou também uma nova pintura e adquiridos novos computados e ar condicionados, deixando o local mais climatizado.

De acordo com o diretor-presidente, Luiz Rocha, as melhores opções foram estudadas e após o processo licitatório da obra, a reforma foi executada. “O objetivo da manutenção foi corrigir os estragos causados pela chuva e aumentar a comodidade aos usuários e otimização do espaço”, comenta.

Além de ser uma agência instalada em local de fácil acesso, atende todos os serviços relativos a veículos, com exceção de emplacamentos e vistorias, que são feitos – exclusivamente – na sede e na agência Fácil do shopping Bosque dos Ipês, na saída para Cuiabá.

O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)

Foto: Divulgação