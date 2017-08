SEGURANÇA | Quarta, 23 de Agosto de 2017 - 17:58 Após reclamações, deputado Amarildo Cruz cobra segurança no bairro Novos Estados De acordo com denúncias de moradores, a falta de ronda policial no bairro tem propiciado o aumento de assaltos em pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e até mesmo em residências