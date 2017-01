Após reajuste no frete, paralisação de caminhoneiros chega ao fim em MS

O movimento de paralisação de caminhoneiros, que teve início em Rondonópolis no dia 13, ao qual Mato Grosso do Sul veio a apoiar como também outros estados, foi encerrado nessa quarta-feira (18), no início da tarde, após as traidings (empresas comerciais exportadoras) aumentarem o valor do frete para o transporte graneleiro, entre 20 a 30%, dependendo do trecho.

Na avaliação do presidente do Setlog/MS, Claúdio Cavol, o empenho de todos os que aderiram a paralisação, tanto em Mato Grosso, quanto aqui no estado e em outras regiões, fizeram com que o valor do frete para o transporte graneleiro fosse reavaliado e chegasse quase ao valor pedido pelos manifestantes.

“O esforço de todos os graneleiros foi recompensado pois há anos não tinham uma revisão de suas tarifas e esperamos que isso tenha reflexos positivos também para as empresas e autônomos que não operam com grãos. Vamos solicitar ao Governo do Estado, à exemplo do MT, que seja fixado um valor mínimo do frete e pedir uma fiscalização efetiva nesse sentido”, afirma o presidente.

No estado, a paralisação contou com a adesão da maioria das empresas do Transporte Rodoviário de Cargas, que optaram por deixar os caminhões nos pátios e ajudaram nos piquetes distribuídos na BR 163(saída para São Paulo) e BR 262 (Saída para Três Lagoas), onde foram distribuídos panfletos com as reivindicações e imobilizaram centenas de caminhões nos acostamentos.

