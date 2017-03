Após provocação de Trump no Twitter, Alemanha diz que não tem dívidas com a Otan

A Alemanha rejeitou a afirmação do presidente americano, Donald Trump, de que o país deve à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) grandes somas pela subutilização da defesa.

No sábado, Trump escreveu em sua conta no Twitter que foi ótimo seu encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, mas que, no entanto, "a Alemanha deve vastas somas de dinheiro para a Otan e os Estados Unidos devem ser pagos mais pela poderosa e muito cara defesa que o país oferece à Alemanha!".

O orçamento de defesa de Berlim está muito abaixo do objetivo da Otan em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país membro.

A ministro de Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, disse neste domingo que "não há dívidas com a Otan", acrescentando que "para amarrar os 2% em gastos com Defesa que queremos alcançar em meados da próxima década, apenas à Otan, está errado". Fonte: Associated Press

