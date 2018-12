Após problemas, avião da Latam com destino a Paris retorna para Guarulhos

Um Airbus da Latam Airlines - voo LA 8108 - que partiu do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), com destino a Paris teve de retornar para o aeroporto de origem após problemas na aeronave, neste domingo, 23.

Trata-se do segundo avião da companhia aérea que apresenta problemas em cinco dias. Na quinta-feira, 20, o voo LA8084 que partiu às 00h30 de Guarulhos, com destino a Londres, precisou realizar um pouso de emergência às 1h43, em Confins, por questões técnicas.

Em nota, a Latam Airlines do Brasil informou que o voo LA 8108 com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, teve de retornar para o aeroporto de origem, por necessidade de manutenção corretiva, sem dar mais detalhes. No texto, a companhia lamentou o ocorrido e disse que uma nova decolagem está programada para esta segunda-feira às 18h45.