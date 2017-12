Após polêmica, cidade do interior desfaz presépio com animais vivos

Ele afirmou ainda entender "a sensibilização de todos" e disse agora considerar "inconcebível" a presença deles no sol, "seja qual for a circunstância". - Imagem do Youtube

Após a polêmica envolvendo o uso de animais vivos em um presépio ao ar livre, montado em frente à Igreja Matriz de Torrinha, no interior de São Paulo, a prefeitura anunciou o fim da exposição. Nesta terça-feira, 12, o prefeito Ronaldo Gasparelo (PV) resolveu se desculpar pelo ocorrido. "É necessário reconhecer nossos erros", alegou.

O presépio foi montado no último fim de semana com vaca, bezerro, ovelhas e jumento. A intenção era expor os animais todos os sábados e domingos até o Natal. Mas com as reclamações de moradores a ideia foi encerrada com apenas dois dias de exibição.

Segundo denúncias, os animais ficaram expostos ao sol no sábado, 9, e foram vítimas de maus-tratos. A prefeitura nega que isso tenha ocorrido e afirma que o projeto teve o aval de veterinários.

O prefeito, porém, reconheceu que o uso dos animais foi um erro, "pois animal não deve ser considerado enfeite". Ele afirmou ainda entender "a sensibilização de todos" e disse agora considerar "inconcebível" a presença deles no sol, "seja qual for a circunstância".

Segundo Gasparelo, os animais foram bem tratados e, no domingo, 10, foram retirados do local.