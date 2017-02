Após perseguição, PRF apreende caminhonete com 545 quilos de cocaína no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná apreendeu 545 quilos de cocaína na região metropolitana de Curitiba / Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná apreendeu 545 quilos de cocaína na região metropolitana de Curitiba. A apreensão ocorrida na noite de ontem (15), na BR-277, no município de São José dos Pinhais, é a maior realizada este ano pela instituição em todo o país. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete Ford Ranger.

O motorista, ao se deparar com uma viatura da PRF, realizou uma manobra brusca de retorno. O movimento chamou a atenção dos policiais rodoviários que partiram em perseguição à caminhonete. O carro do fugitivo chegou a colidir de raspão com outro veículo enquanto tentava despistar os agentes, mas o motorista acabou preso em seguida.

Os 545 quilos de cocaína estavam divididos em dezenas de tabletes, espalhados nos bancos e na carroceria da caminhonete. O motorista era um homem de 33 anos, morador de São Paulo (SP). Ele informou aos policiais que transportava a droga de Joinville (SC) com destino a Paranaguá (PR).

A PRF encaminhou o preso, a cocaína e o veículo para a Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. A droga será incinerada.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes varia de 5 a 15 anos de prisão.

