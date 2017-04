Após pedido de vereador, praça do Jardim Panamá está limpa e pronta para uso

Os moradores do Jardim Panamá entraram em contato com o vereador Otávio Trad (PTB) na tarde desta quinta-feira (6) para dar uma boa notícia. Depois de seis meses de sujeira, mato alto, a praça do bairro está limpa, e pronta para uso novamente.

No dia 14 de fevereiro deste ano, a pedido dos moradores da região, Otávio enviou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP), indicação solicitando a limpeza geral da praça.

O mato estava muito alto e as pessoas que, diariamente, frequentam local para atividades recreativas e esportivas já não conseguiam mais utilizá-lo. Com a limpeza, realizada na tarde desta quinta-feira pela Prefeitura, os moradores da região podem retomar as atividades no local.

