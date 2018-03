Após pedido de Otávio Trad, prefeitura executa tapa-buraco em rua do Aero Rancho

Nesta sexta-feira (9), Otávio enviou mais indicações à SISEP endereçadas aos bairros Aero Rancho, Cristo Redentor e Jd. Colúmbia - Divulgação

Na tarde da última quarta-feira (7), equipes da Prefeitura de Campo Grande estiveram na Rua Carlos Drumond de Andrade, no Conjunto Aero Rancho, para executar serviços de tapa-buraco após pedido do vereador Otávio Trad (PTB).

A solicitação foi enviada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) pelo vereador no dia 22 de fevereiro deste ano. O parlamentar recebeu reclamação de um morador da via, que entrou em contato com ele pelas redes sociais e solicitou o serviço diante da dificuldade de trafegar pela rua por conta dos buracos.

Sem dúvida, tapa-buraco e troca de lâmpadas são os serviços mais solicitados desde início deste ano pelas pessoas que procuram o vereador, entretanto, Otávio ressalta que a prefeitura tem atendido boa parte das indicações encaminhadas. “O volume de indicações que enviamos diariamente à prefeitura é muito grande, mas o Executivo tem trabalhado com celeridade e tem conseguido atender a maioria delas.”

Nesta sexta-feira (9), Otávio enviou mais indicações à SISEP endereçadas aos bairros Aero Rancho, Cristo Redentor e Jd. Colúmbia. Todas são para serviços de tapa-buraco e troca de lâmpadas queimadas.