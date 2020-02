Novo regulamento traz melhorias em serviços oferecidos pela Águas na Capital

O novo regulamento, que traz diversas melhorias ao usuário, foi formulado com base nas solicitações da população - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), publicou no Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (13) uma nova regulamentação para o serviço público de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto em Campo Grande.

O novo regulamento, que traz diversas melhorias ao usuário, foi formulado com base nas solicitações da população, em dados cadastrados pela ouvidoria da Agereg. As mudanças garantem melhor prestação de serviço e regras que devem ser cumpridas pela concessionária responsável pelo serviço.

“O ano passado, nossa ouvidoria fez mais de 11 mil atendimentos, por whatssap ou presencial. Após esse levantamento, nós conseguimos identificar quais eram as dificuldades dos consumidores. A partir disso, junto com a concessionária, trabalhamos para modernizar este regulamento. Acredito que o consumidor vai ficar muito satisfeito e vai melhorar muito o serviço prestado em Campo Grande”, explicou o diretor da Agereg, Vinicius Leite Campos.

A nova regra estabelece, por exemplo, a redução no prazo para religação de água, que cai de 72 horas, no regulamento atual, para 48 horas; benefícios a pessoas que tratam câncer ou renais crônicos; prazo máximo de 30 minutos para o atendimento presencial na concessionária; prazo para conserto de pavimento deteriorado e até alerta sobre aumento do consumo do usuário.

O que mudou?

Prazo para religação de água: O prazo de 72 (setenta e duas) horas para o restabelecimento do abastecimento de água foi reduzido para 48 (quarenta e oito) horas.



Exigência de alerta ao usuário que ultrapassar 50% do consumo médio nos últimos 6 (seis) meses: A Concessionária tem a obrigação de alertar por AR ou pessoalmente o usuário quando a média de seu consumo exceder 50%. Antes, não havia tal obrigação à Concessionária.



Prazo para reparo de vazamento de água e esgoto: Foi criado o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para o reparo de vazamento de água e esgoto.



Prazo para reparo de pavimentações deterioradas: Foi criado o prazo de 72 (setenta e duas) horas após a finalização da obra para o reparo de pavimentações deterioradas



Definição dos termos de como deverá ser realizada a comunicação com o usuário, conforme Lei n. 6.140/2018: Com o novo regulamento, a Concessionária deverá realizar sua comunicação com o usuário através de intimação pessoal ou postal com aviso de recebimento.



Determinação dos termos para inclusão no benefício da tarifa social, conforme a Lei Municipal n. 3.928/2001



Instituiu Tarifa Social e a Lei Municipal n. 5.917/2017 – Institui benefícios aos portadores de câncer e renais crônicos: A concessão do benefício será limitada ao percentual de 3% do número de ligações de água existentes no sistema de abastecimento da capital.