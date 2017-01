Após meses de abandono, parques de Campo Grande começam a receber limpeza

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) deu início nesta semana, à limpeza dos Parques da Capital. Nesta primeira semana serão realizadas corte de grama e poda de árvores nos Parques Ayrton Senna e Ecológico do Sóter, que contam com aproximadamente oito funcionários do Proinc (Programa de Inclusão Profissional), contratados para fazer todo o trabalho de limpeza e capinagem das praças.

O Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, também está visitando os locais e fazendo um levantamento, com a equipe da Fundação, para as melhorias nos parques e praças. De acordo com o Diretor, essa iniciativa atende um pedido do Prefeito Marquinhos Trad.

“Por solicitação do prefeito, estamos atendendo a população e vamos deixar os locais limpos. Isso facilitará o acesso da comunidade, principalmente neste período de férias escolares, quando muitas famílias utilizam os espaços para prática de esporte e lazer”, comentou.

