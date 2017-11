Após Marcelino Pires, Governo investe mais R$ 4,4 milhões em avenida e bairro de Dourados

Campo Grande (MS) – Após ratificar na última semana os investimentos na principal avenida de Dourados, a Marcelino Pires, o Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (13.11), mais investimentos para o município: R$ 4,4 milhões que irão contemplar a Vila Vargas e outra grande avenida do município, a Joaquim Teixeira Alves. O anúncio foi realizado através dos resultados de licitação, no Diário Oficial do Estado (DOE)

Paralela a avenida Marcelino Pires, que vai receber R$ 11,3 milhões para recapeamento, a Joaquim Teixeira também será recapeada com investimentos de R$ 3.319.257,23 milhões, ao longo de 7,8 quilômetros. O prazo para execução da obra é de 360 dias. Já a Vila Vargas, receberá serviços de pavimentação e drenagem, com investimentos de R$ 1.072.680,45. O prazo para execução será de 180 dias contados a partir da ordem inicial de serviço. As duas obras serão executadas com recursos exclusivos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, as obras de restauração das vias são de extrema importância para a qualidade de vida de população, assim como para o desenvolvimento do município. “O desgaste dos pavimentos gera um grande gasto para o município. E nós, realizando esses trabalhos consistentes nas vias, economizamos o que o município gastaria com tapa-buraco”, disse.

Investimentos em Dourados

O Governo do Estado deve investir em Dourados cerca de R$ 36 milhões de reais de recursos próprios para recuperar as principais avenidas. Ainda em fase de análise de propostas encontra-se a avenida Weimar Torres, que junto com a Joaquim Teixeira Alves, Marcelino Pires e Hayel Bom Faker compõe o quadrilátero de investimentos maciços da gestão estadual.

A Hayel Bom Faker já recebeu recapeamento em um trecho crítico de parte de sua extensão e atualmente uma parceria entre Governo e Prefeitura estuda uma readequação e revitalização da Avenida, que deve receber mais investimentos nos próximos meses.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Divulgação