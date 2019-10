Após manifestações, clima em Barcelona é mais tranquilo neste domingo

Após a madrugada de confrontos, a circulação em Barcelona está mais tranquila neste (20) e os independentistas catalães já se preparam para uma nova manifestação no próximo (26). Há menos barreiras nas ruas e várias vias foram reabertas.

O protesto desta madrugada começou pacífico, marcado por um cordão humano que tentou separar os manifestantes mais radicais das forças de segurança. A calma se manteve durante algumas horas, com tensão entre separatistas e aqueles que querem manter a Espanha unida, mas houve confronto com a polícia.

Desde o dia 14, manifestantes concentraram-se no centro de Barcelona contra a prisão e condenação de nove líderes que lutam pela independência da Catalunha. As condenações de até 13 anos de prisão, decretadas no dia 14 pelo Supremo Tribunal de Espanha, são consideradas "inaceitáveis" pela Assembleia Nacional Catalã (ANC).

Na -feira (18), uma greve convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) intensificaram os protestos na capital da Catalunha.

*Com informações da RTP