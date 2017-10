Após longa estiagem, temporal atinge Campo Grande e causa transtorno para população

A tempestade que atingiu Mato Grosso do Sul neste domingo (1) veio acompanhada por fortes rajadas de ventos de até 80 km/h e 36 mil descargas atmosféricas em várias cidades nas últimas 24 horas. Em Campo Grande, a violência dos ventos derrubou árvores, destelhou casas e estabelecimentos comerciais e ocasionou graves danos a rede elétrica, como rompimento de cabos e fios por objetos lançados à rede, e quedas de postes.



Todas as equipes da Energisa foram mobilizadas e trabalharam de forma ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas mais atingidas. A empresa acionou seu plano de contingência antes mesmo do início dos temporais, aumentando em três vezes a quantidade de equipes em campo que um período normal.



Um estudo recente elaborado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais identificou na última década um aumento das tempestades severas no Brasil em decorrência do aquecimento global.

Dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) mostram que 70% dos desligamentos de linhas de transmissão e 40% dos desligamentos de redes de distribuição no país são provocados por descargas atmosféricas, e cerca de 40% dos transformadores que queimam nas redes de distribuição são devido à incidência de raios.

Como a energia não produz cheiro e não é visível, a empresa alerta a população para não se aproximar de cabos ou postes com fiação elétrica caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança. Nestes casos, a orientação é entrar em contato com a empresa imediatamente e isolar a área para que outras pessoas também não se aproximem.



Além do canal de atendimento 0800 722 7272, a concessionária informa que possui ainda outras plataformas para registros de solicitações: site www.energisa.com.br, facebook da Energisa e o aplicativo Energisa on. Em nota a empresa lamenta o transtorno, e reafirma o compromisso de continuar buscando melhorias para minimizar impactos e conta com a compreensão de todos.

Veja Também

Comentários