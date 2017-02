Após incêndio em turbina de avião, Congonhas registra atrasos e cancelamentos

Após incêndio em um avião da companhia Latam no final da tarde desta quarta-feira, 22, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrou três voos cancelados nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 23.

Dos 62 voos previstos para ocorrer entre6 h e 9h, três atrasaram e quatro tiveram cancelamento. A Infraero não confirmou relação entre a situação atual do aeroporto e o episódio ocorrido na véspera.

Um avião que seguiria no voo JJ3264 com destino ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, teve a decolagem abortada nesta quarta. Segundo a Latam, o voo, com 134 passageiros e seis tripulantes, partiria às 17h40 do local, quando houve o princípio de incêndio, forçando a interrupção da decolagem.

De acordo com a administração do aeroporto, o tráfego aéreo foi fechado para pousos e decolagens às 18h48 em razão da ocorrência. O aeroporto paulistano permaneceu sem atividades até a retirada da aeronave e o desembarque dos passageiros que nela estavam.

