Após incêndio, Correios elaboram plano de triagem de encomendas em Fortaleza

Os Correios elaboram um plano para dar continuidade ao serviço afetado pelo incêndio no Centro de Triagem de Cartas e Encomendas de Fortaleza (CTCE), que teve cerca de 90% do seu espaço destruído pelas chamas na tarde de ontem (13).

A unidade que ocupa uma área de cerca de 10 mil metros quadrados (m²) no bairro Cidade dos Funcionários, é responsável por separar os itens a serem entregues pelas unidades de distribuição do estado e também por encaminhar os objetos postados no Ceará com destino a outros locais.

Durante a madrugada e pela manhã de hoje (14), o Corpo de Bombeiros fez trabalho de rescaldo, resfriando focos de fogo. Em nota, os Correios informam que o prédio não está liberado para a realização de perícia.

Os empregados que trabalham no CTCE Fortaleza foram remanejados para unidades de distribuição na cidade.

Segundo a empresa, o levantamento da carga postal atingida pelo incêndio e a avaliação de eventuais indenizações dependem do resultado da perícia.

Os Correios orientam que os remetentes registrem reclamação, preferencialmente, pela internet, se as encomendas postadas estiverem com o prazo de entrega vencido e se o último movimento no sistema de rastreamento indicar que o objeto foi encaminhado para o CTCE Fortaleza.

Os destinatários deverão entrar em contato com as lojas ou vendedores.