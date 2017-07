Após grande sucesso do perfil de receitas saudáveis, Doce Saúde Fit vira livro com mais de 70 receitas

Os amantes da alimentação saudável acabam de ganhar uma nova fonte de inspiração: o livro “Doce Saúde Fit: Sucesso no Instagram agora impresso”. A obra, que teve origem após o grande sucesso do perfil “Doce Saúde Fit” no Instagram, onde conta com quase 500 mil seguidores, tem por objetivo disseminar os conceitos de uma gastronomia saudável e cheia de sabores.

“As receitas que iniciaram o perfil e que hoje estão no livro começaram a ser criadas quando meu marido fazia a quimioterapia. Eu queria contribuir para que ele passasse pelo processo de uma maneira mais suave e saudável. Quando eu comecei a divulgar as receitas no Instagram, compartilhando minhas experiências e resultados, foi um grande sucesso. Desde então coloquei na cabeça a ideia de lançar o livro”, explica a autora do livro e idealizadora do perfil “Doce Saúde Fit”, Viviane Almeida.

Natural de Cuiabá, Viviane Almeida é escritora, advogada e estudante de nutrição. Em sua obra, a autora reuniu mais de 70 receitas exclusivas. O livro expressa toda a paixão da cuiabana pela nutrição e pela alimentação saudável. Todas as receitas contam com ingredientes que ajudam na manutenção da saúde e do bem-estar. “Foi em um período muito difícil que eu descobri minha real paixão. Tive que pesquisar muito para atingir resultados satisfatórios. Hoje tenho o prazer de compartilhar minhas experiências com pessoas de todo o Brasil”, detalha Viviane.

A obra, que tem 80 páginas e foi lançada pela própria Viviane, é a primeira da autora, que pretende lançar outros livros com novas receitas saudáveis e práticas que auxiliem não só pessoas que estejam enfrentando o tratamento contra o câncer, como a todos que querem uma vida mais saudável.

Os exemplares do livro Doce Saúde Fit podem ser adquiridos na forma de e-book por meio do site www.docesaudefit.com.br. Em Cuiabá, eles são vendidos na Paiol Produtos Naturais e custam R$ 39,90.

