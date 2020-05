Após geada na madrugada, Inmet prevê máxima de 23°C para Mato Grosso do Sul

Os valores de umidade relativa do ar neste dia, podem variar entre 95% e 30%, considerado estado de atenção. - (Foto: Mabel Pimentel)

O domingo (24.5) em Mato Grosso do Sul será de tempo parcialmente nublado a claro com geada no extremo sul e possibilidade de geada no sudoeste e restante do sul do estado. Nas demais áreas o céu fica claro com períodos de parcialmente nublado com névoa úmida em áreas isoladas conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após as mínimas de 3°C durante a madrugada, as temperaturas devem atingir máxima de 23°C, com tendência a ligeira elevação. Os valores de umidade relativa do ar neste dia, podem variar entre 95% e 30%, considerado estado de atenção. Recomenda-se ingerir muito líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura para Campo Grande e algumas cidades sul-mato-grossenses.