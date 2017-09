Após furto em CRAS, vereador insiste em videomonitoramento em prédios públicos

Após a ocorrência de mais um furto em um prédio público de Campo Grande, o vereador André Salineiro insistiu na solicitação de instalação de videomonitoramento nestes locais, durante a sessão dessa terça-feira, dia 12. A ideia é liberar a Guarda Civil Municipal para atuar em rondas, de maneira mais eficaz com apoio da vigilância das câmeras, já que hoje o efetivo de 1.190 guardas não dá conta de estar em todos os lugares, em especial nas escolas.

Pais e alunos reclamam frequentemente a falta da Guarda, que, por sua vez, se sente impotente diante de furtos, como o ocorrido no Centro de Atendimento em Assistência Social (CRAS) do bairro Aero Rancho, na última quinta-feira, dia 7. Os ladrões levaram toda a carne congelada, que seria usada nas refeições de 120 crianças e ainda tomaram banho na piscina do local. Como a área é muito grande, o guarda só percebeu a ação depois que os criminosos foram embora.

Para o vereador, instalar o videomonitoramento e liberar a Guarda para atuar nas ruas não significa deixar de atender as escolas. “Pelo contrário, as câmeras ajudariam a identificar suspeitos e os guardas continuariam atendendo chamados de diretores, professores, alunos e toda a população, dando atenção redobrada às escolas, CRAS e outros órgãos, que hoje são furtados frequentemente”, comentou.

Veja Também

Comentários