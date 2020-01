Após fuga no Paraguai, Governo reforça segurança na fronteira

Campo Grande (MS) – Policiais civis e militares de Mato Grosso do Sul foram deslocados para a fronteira com o Paraguai por determinação do governador Reinaldo Azambuja. A medida foi tomada depois que 76 presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram do presídio em Pedro Juan Caballero na madrugada do último domingo, dia 19.

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Segundo ele o principal objetivo do reforço policial é evitar a entrada dos criminosos em território brasileiro.

Videira ressaltou que rodovias federais, estaduais e vicinais estão sendo fiscalizadas.

Mesmo fazendo fronteira com dois países, Mato Grosso do Sul tem conseguido melhorar os índices de segurança, com redução em 12 tipos de crimes. Na avaliação do secretário essa redução é resultado dos trabalhos de prevenção e repressão, da resolubilidade dos crimes e de investimentos estaduais.

Desde 2015, foram investidos mais de R$ 130 milhões na segurança pública, inclusive com a entrega de 642 viaturas e 755 armamentos, além de munições, equipamentos de proteção e investimentos em concursos, formação e promoções.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação