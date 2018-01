Após fim de ano, revitalização do Centro de Dourados será retomada na próxima semana

Somente na avenida Marcelino Pires, que dá acesso à entrada da cidade e é considerada seu cartão-postal, são R$ 11,3 milhões em investimentos - Foto: Chico Ribeiro

As obras de revitalização das principais avenidas de Dourados serão retomadas na próxima semana. Os trabalhos, iniciados em dezembro, foram interrompidos desde o dia 20 para não prejudicar o movimento do comércio no fim do ano com a interdição das vias.

A partir de sexta-feira (5), as empresas responsáveis pelos trabalhos devem reiniciar a mobilização e a interdição das vias voltará a partir de segunda-feira (8.1). As intervenções ocorrem simultaneamente nas avenidas Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves.

Junto com a Hayel Bom Faker, que já recebeu recapeamento nos trechos mais críticos, as vias formam o quadrilátero das principais avenidas do município e que atendem não somente a região central, mas cruzam praticamente toda a extensão do perímetro urbano.

Os investimentos do Governo do Estado na revitalização dessas quatro avenidas chegam a R$ 36 milhões, oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Somente na avenida Marcelino Pires, que dá acesso à entrada da cidade e é considerada seu cartão-postal, são R$ 11,3 milhões em investimentos. As obras são executadas pelo Governo do Estado por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Considerado de grande importância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Dourados conta com dezenas de obras de infraestrutura já concluídas, em andamento e em fase de licitação feitas com recursos próprios do Estado e repassados como contrapartida a projetos com o Governo Federal.

Somente em drenagem, recuperação asfáltica e pavimentação de vias urbanas no Centro e bairros os recursos totalizam R$ 75 milhões. Várias frentes de obra têm sido iniciadas nos bairros e os moradores já comemoram as melhorias levadas pelos investimentos.