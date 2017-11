Após fechamento de cratera, população do Jardim Paraíso, em Naviraí vive novo momento

Situado na região de fronteira, Naviraí recebeu do Governo do Estado um pacote de infraestrutura que garantiu a pavimentação de vários bairros, inclusive o mais populoso.

Já uma parceria Estado, União e Prefeitura pelo programa Minha Casa, Minha Vida, resultou na construção do residencial Deputado Federal Nelson Trad, com 800 apartamentos que irá realizar o sonho da moradia própria de centenas de famílias da região.

Graças aos investimentos do Governo do Estado, a população tem hoje qualidade de vida. O Secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli destacou um dos momentos mais difíceis para a população, que representou um grande desafio para a administração Reinaldo Azambuja.

Com população estimada pelo IBGE em 53188 habitantes, Naviraí tem recebido também pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros, além do recapeamento de diversas rodovias.

Mais de R$ 2 milhões do Governo do Estado garantem a construção de duas pontes de concreto armado em Naviraí. A primeira das travessias custou R$ 1,3 milhão aos cofres públicos e foi entregue à população em 2016. A segunda está em processo licitatório e as obras devem ser iniciadas ainda neste semestre.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)