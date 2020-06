Após entrega de protocolos de biossegurança, atrativos de turismo em Bonito podem reabrir em julho

Da Redação com Prefeitura de Bonito

Reunião na Prefeitura de Bonito - Foto: Divulgação

A ATRATUR (Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região) e a ABAETUR (Associação Bonitense de Agências de Ecoturismo) entregaram, nesta terça-feira (9), os protocolos de Biossegurança, com as orientações para reabertura, prevista oficialmente para 1º de julho. Os dois documentos se complementam, garantido a segurança dos visitantes.

Segundo o presidente da ABAETUR, Gustavo Diniz Romero, a decisão de elaborar um protocolo específico para as agências, é justamente para garantir maior confiança aos visitantes, ao garantir que todos os estabelecimentos sigam um padrão de atendimento. "Nós decidimos por criar esse protocolo para termos algo mais concreto e mais correto, para apresentar aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Algumas agências estavam nos questionando a respeito do protocolo e mesmo a Prefeitura não exigindo, para dar esse norte a todas as agências de Bonito, nós decidimos fazê-lo".

O presidente da Associação dos Atrativos, Guilherme Poli, também comentou sobre a elaboração do protocolo, que foi denominado por todos, como um dos mais complexos, devido a quantidade de atividades que distintas que o município possui.

Ainda segundo a Atratur, todos os atrativos devem abrir, mais com capacidade de carga reduzida. "Bonito, por já ter na maioria dos passeios o sistema de gestão de segurança e também por não ser um local de aglomeração, tirando os balneários, não vemos problema em liberar, porque também são trilhas longas, ao ar livre, os equipamentos já são higienizados normalmente, nós só aumentamos as recomendações, conforme a ANVISA pede".

Para o secretário de Turismo, Augusto Mariano, as pontuações do associação são pertinentes, visto que Bonito tem um mix de atividades, mas que é justamente isso que atrai a atenção dos visitantes. "Nós acompanhamos todo o trabalho da Atratur, em parceria com o Sebrae e Sesi, e sabemos da dificuldade em chegar a um protocolo final, mas tenho certeza que a partir de agora, vamos retomar nossas atividades de forma mais segura para todos e vamos continuar fazendo de Bonito um destino reconhecido mundialmente, não apenas pelas belezas naturais, mas pelo respeito a natureza e seus visitantes", reforça.

Matheus Oliveira, gerente do Sebrae Bonito, destacou ainda, que o Sebrae e Sesi, além de auxiliarem na produção dos protocolos, vai fornecer apoio a todos os proprietários que precisarem, na implantação dos mesmos. "Todo documento, quando você vai implantá-lo em uma empresa, ele vem como regras gerais e você precisa adaptar essas regras para que elas tenham segurança, de acordo com cada estabelecimento.