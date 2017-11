Após entrega de diversas obras em Ponta Porã, Governo investirá em drenagem da avenida Saldanha Derzi

Campo Grande (MS) – Após entregar diversas obras estruturantes e anunciar novos investimentos de pavimentação urbana em Ponta Porã, o Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (27.11), mais uma obra para o município: a drenagem na avenida Jamil Saldanha Derzi. O anúncio foi realizado através do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Ageusl), receberão obras de drenagem 442,34 m da avenida e os investimentos são de R$ 303 mil. As obras devem ter início após a finalização dos trâmites contratuais com a empresa vencedora.

Mais infraestrutura

Durante a visita do governador Reinaldo Azambuja, neste final de semana, ao município foram entregues obras de drenagem e pavimentação nos bairros Jardim dos Estados e Mooca. Também foram autorizados o recapeamento das avenidas Brasil, Marechal Floriano, Antônio João, Guia Lopes, Presidente Vargas e Belmiro de Albuquerque, os investimentos que chegam a R$ 7 milhões.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Chico Ribeiro