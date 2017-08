Após engavetamento, Rodovia Carvalho Pinto permanece parcialmente interditada

Mais de 24 horas depois do grave acidente que ocorreu na manhã de ontem (30) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), uma das pitas continua interditada para o tráfego de veículos, na altura do quilômetro (km) 75, em Jacareí, no interior paulista.

Ontem, duas carretas colidiram na pista e, na sequência, ocorreu um engavetamento de 36 veículos, seguido de incêndio e explosão que deixaram dois mortos, 20 feridos, além de carros e caminhões destruídos e danos na pavimentação.

Nesse trecho da rodovia, há duas pistas e ambas ficaram bloqueadas no sentido interior por 16 horas. Só às 23h50 de ontem (30) é que uma delas, a faixa da esquerda, foi liberada. Além do isolamento da área para o trabalho dos peritos, o bloqueio foi necessário para a remoção dos 36 veículos envolvidos no engavetamento, limpeza e reparos no pavimento.

A interdição acabou aumentando o fluxo na Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a concessionária NovaDutra, o movimento ficou acima do normal nos horários de pico pela manhã e na tarde de ontem (30), chegando a formar filas por uma extensão de sete quilômetros.

Segundo a concessionária Ecopistas, a faixa da direita da Carvalho Pinto e o acostamento permanecem bloqueados e passarão por serviços de recuperação do pavimento. As causas do acidente estão sendo apuradas, mas já se sabe que havia falta de visibilidade pela presença de muita fumaça vinda de uma queimada às margens da estrada.

Feridos

Dos 12 feridos atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, 10 já receberam alta e um está sendo transferido para um hospital particular de Araraquara. Segundo a prefeitura de Jacareí, o paciente transferido sofreu múltiplos ferimentos, mas nenhuma fratura e deve permanecer em observação médica.

A outra paciente, que é avó de uma criança que ficou sozinha no local do acidente, recupera-se bem, mas em razão do impacto a que foi submetida, continuará sob cuidados neurológicos.

Os demais pacientes foram levados para hospitais de São José dos Campos. Dois deles estão no hospital municipal e, segundo a prefeitura, passam bem e devem receber alta até o final da manhã de hoje (31).

No Hospital particular Vivalle estão outros três feridos, mas todos se recuperam bem. São duas mulheres, uma de 50 anos e outra de 35 e um homem de 57 anos. Segundo o boletim médico, eles apresentam quadro estável e continuam internados em observação.

Veja Também

Comentários