Após duas operações, Manuel Noriega está em condição crítica

O ex-ditador do Panamá Manuel Noriega, de 83 anos, está em condição crítica após ter sido submetido a duas cirurgias no cérebro nesta terça-feira (7). Ele foi operado para que um tumor benigno fosse retirado, mas a descoberta de uma hemorragia exigiu uma nova intervenção poucas horas depois, segundo suas filhas e seu advogado.

Noriega está internado no Hospital Santo Tomás, na Cidade do Panamá. Ele cumpre pena desde 2011 por corrupção e pela morte de oponentes nos anos 1980 e foi colocado em prisão domiciliar no fim de janeiro para iniciar o tratamento.

