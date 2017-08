Após drenagem, Nova Lima começa a receber o sonhado asfalto

O Bairro Nova Lima começou a receber os primeiros quilômetros do asfalto. Há um mês o bairro começou a receber obras de drenagem e nesta semana moradores já começaram a ver um sonho antigo se tornar realidade, com a pavimentação de trechos da Avenida Cândido Garcia Lima e de duas ruas paralelas( Alfredo Borba e Assunção Borba).

Neste sábado (12) o prefeito Marquinho Trad fará o lançamento oficial da obra, um investimento de R$ 20.891.948,77, sendo R$ 19.110.075,66 de um financiamento do FGTS, PAC Pavimentação, e R$ 1.791.873,11 de contrapartida, viabilizada em parceria com o Governo do Estado. O projeto contempla nesta etapa 21 quilômetros de pavimentação e oito quilômetros de drenagem.

Em 29 dias já foram implantados dois quilômetros de drenagem, além de calçadas com acessibilidade e sinalização. O canteiro de obras mobiliza 65 trabalhadores e 25 máquinas e esta estrutura será ampliada na medida que a Águas Guariroba implantar a rede de esgoto, quando o bairro receberá novas equipes.

As obras andam em ritmo intenso. Na quarta-feira a concessionária Águas Guariroba instalou a rede de esgoto, na quinta-feira foi feita a base e a imprimação, estágio que precede a aplicação do pavimento e hoje esse trecho já tem asfalto novo.

O que será feito

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento. A drenagem contempla um tubo armco de 1,20 metro de diâmetro, que atravessará sob a Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura da Rua Eugênio Lima), no chamado método não destrutivo. Ele terá a função de escoar toda a água pluvial do Nova Lima num piscinão (bacia de retenção) existente nos fundos do Alphaville. Esta intervenção resolverá o problema de erosão que surge num dos acessos ao Shopping Bosque dos Ypês.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto prevê a duplicação da Avenida Zulmira Borba e recapeamento da Rua Marques de Herval (o corredor do Nova Lima), que receberá drenagem.

Também será realizada a pavimentação de um trecho de 450 metros da Rua Jerônimo de Albuquerque, danificada pela enxurrada que abriu valetas e comprometeu a tubulação de PVC corrugado (rib loc), que será substituída, bem como a construção de calçadas, com piso tátil.

As ruas que serão pavimentadas na etapa A

Nesta primeira etapa da pavimentação do Nova Lima está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Santo Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galileu; Aquiles; Celina Baís Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.

Veja Também

Comentários