Após descarrilamento, trens voltam a circular na zona leste de São Paulo

Os trens da Linha 12- Safira voltaram a circular normalmente hoje (24), informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Ontem (23), um descarrilamento interrompeu a operação em seis estações, entre Calmon Viana, na cidade de Poá, e Itaim Paulista, no extremo leste da capital paulista.

A interrupção prejudicou 250 mil passageiros que utilizam diariamente a linha. De acordo com a CPTM, a remoção do trem e o conserto nos trilhos foram concluídos de madrugada. Desde as 4h de hoje, quando a CPTM começa a operar, a circulação foi retomada, porém com velocidade reduzida.

O descarrilamento ocorreu na madrugada de ontem (23), por volta da 1h30, quando um trem que trafegava vazio saiu dos trilhos da estação Itaim Paulista, afetando o sistema de energia. Equipes de manutenção trabalharam ontem no local, com a ajuda de um guindaste.

Neste mês de fevereiro, foram registrados três descarrilamentos. Há três dias, um trem da Linha 5 – Lilás do metrô descarrilou na zona sul da capital. No último dia 7, um trem descarrilou na Linha 3 – Vermelha, nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera, zona leste.

