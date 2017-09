Após descarrilamento, Linha 11-Coral da CPTM tem atrasos nesta quinta-feira

Devido a um descarrilamento de trem que aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 27, a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circula com intervalos maiores na manhã desta quinta-feira, 28. Serviços de manutenção em andamento fazem a espera aumentar para os passageiros entre as estações da Luz, no centro da capital paulista, e Guaianases, na zona leste.

O descarrilamento ocorreu por volta das 21h30 na área de manobras da Estação da Luz. O trem estava vazio e ninguém ficou ferido, segundo a CPTM. Os reparos nos trilhos se estendem desde o final da noite de quarta e ainda não havia, às 7h30 desta quinta-feira, previsão para normalização da linha.

