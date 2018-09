Após desabar parcialmente, ponte está sendo reconstruída em Jardim

Empreiteira assumiu integralmente o serviço de recuperação e reconstrói a ponte sobre Rio dos Velhos, em Jardim, - Divulgação

Com a intervenção do Governo do Estado no sentido de garantir a qualidade e segurança das obras públicas, a empreiteira que construiu a ponte de concreto sobre o Rio dos Velhos, em Jardim, assumiu integralmente o serviço de recuperação e está praticamente reconstruindo a estrutura. A ponte, edificada em 2014, desabou parcialmente após forte temporal, em fevereiro deste ano, e a perícia técnica constatou que o projeto foi mal dimensionado.

O secretário estadual de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, informou que a empresa responsável pela obra, a Sipav Engenharia, manifestou-se prontamente para recuperar a ponte após ser notificada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). O projeto foi refeito, redimensionando a estrutura condenada pela perícia, e o serviço iniciado em agosto, com prazo de conclusão em novembro, segue dentro do cronograma.

Sustentada no barranco

A queda da estrutura isolou importante região de produção de grãos e de agricultura familiar de Jardim, causando prejuízos no escoamento da safra de soja e transporte de estudantes da área rurais. Na época, a Agesul implantou um desvio alternativo, próximo à ponte interditada, na localidade conhecida como Água Amarela. O cascalhamento do trecho (alagado) garantiu o tráfego de caminhões com carga, sendo a única alternativa de acesso até o momento.

Laudo técnico sobre as causas do sinistro, encomendado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), aponta uma série de falhas no projeto de execução e conclui que a ponte não atendia aos quesitos mínimos de segurança e estabilidade necessários. “O afundamento da terceira linha de pilares escancara a falta de confiabilidade na execução das fundações e fica evidenciado que o projeto não é adequado para o local”, cita o documento.

“Houve um acentuado recalque nas fundações da terceira linha de pilares, ocasionando um afundamento da estrutura”, aponta o laudo assinado pelo engenheiro Carlos Liberato Portugal. “Face às características da vegetação nas margens, a proximidade dos pilares na calha do rio aumenta significativamente a possibilidade de obstrução do canal pelo acúmulo de vegetação que roda durante as enchentes”, concluiu o parecer.

Ponte terá 60 metros

Conforme ainda o laudo do sinistro, elaborado pela Etelo Engenharia de Estruturas, a queda da ponte é consequência de erros primários. A base de sustentação do lado direito, por exemplo, com uma viga de concreto apoiada em blocos com estacas, foi construída sobre o barranco, distante da margem do rio. Foi constatado também que os pilares da mesma linha foram construídos sobre um maciço de terra arenosa que adentrava o rio.

A reconstrução da estrutura sobre o Rio dos Velhos implica na implantação de uma abertura de 24 metros entre dois pilares, por onde, conforme estudo, ocorre a maior vazão do canal, evitando também concentração da vegetação. A extensão da ponte, que era de 48 metros, passará a ter 60 metros, com a instalação de mais um vão de 12 metros no barranco onde ocorreu afundamento de um dos pilares, construído sobre um maciço de terra arenosa.