Após desabamentos, obras na Praia da Macumba devem começar esta semana

Rio de Janeiro - A força da água provocou o desabamento de mais um trecho do calçadão na Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, desmoronando a ciclovia situada sob a calçada (Tânia Rêgo/Agência / Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da prefeitura do Rio de Janeiro informou hoje (16) que aguarda a liberação de orçamento para iniciar obras de contenção na orla da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. A previsão é que os reparos comecem esta semana.

Parte do calçadão da Praia da Macumba começou a desmoronar há duas semanas, assustando moradores e frequentadores do local. Dois quiosques já foram engolidos pela força do mar e uma área extensa do calçadão está interditada. A Defesa Civil tem feito vistorias constantes e, apesar de no fim de semana ter garantido que os imóveis na área da erosão não correm riscos estruturais, a área externa dos prédios está interditada e moradores cobram da prefeitura ações imediatas.

Um estudo encomendado pela prefeitura ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) mostra que desde 2005 havia necessidade de executar o reforço estrutural do muro da orla da Praia da Macumba. Inicialmente, a solução seria o estanque do calçadão, contudo, com o avanço da erosão, técnicos da prefeitura avaliaram que a alternativa mais viável é instalar entroncamento sintético (bolsas preenchidas de concreto) na frente e atrás do muro em questão, protegendo, assim, as construções que estão no raio monitorado pela Defesa Civil.

Interdições

Por medida de segurança, após o desmoronamento de trechos do calçadão da Praia da Macumba, foram realizados bloqueios na Estrada do Pontal. Quem segue no sentido da Praia de Grumari encontra interdição parcial da via na altura da Rua Zélio Valverde, por onde o tráfego é desviado. Já no sentido Barra da Tijuca, há fechamento parcial da via no cruzamento com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho, onde ocorre o desvio, e a área em frente ao Camping Clube do Brasil está totalmente fechada ao tráfego de veículos.

Na mesma região, motoristas que seguem da Avenida das Américas para a Estrada Vereador Alceu de Carvalho encontram dois pontos de bloqueio, o primeiro no cruzamento com a Avenida das Américas e o segundo na altura da Avenida Teotônio Vilela, próximo à delegacia policial do Recreio.

*Colaborou Cristiane Ribeiro, repórter do Radiojornalismo