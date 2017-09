SOLICITAÇÃO | Quinta, 28 de Setembro de 2017 - 14:26 Após denúncias, Amarildo Cruz solicita setor responsável por fiscalização na Secretaria da Fazenda Para o parlamentar, o núcleo deverá ser composto em seu quadro com 50% de seus integrantes no cargo de Fiscal Tributário Estadual e os outros 50% no cargo Auditor Fiscal de Tributos Estadual