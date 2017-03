Após corte do sinal analógico, paulistanos ainda buscam kit de TV Digital

Os paulistanos que ainda não instalaram o kit para receber o sinal digital na televisão se apressaram hoje (30) para adquirir e instalar os conversores e a antena UHF. Na capital paulista e em 38 municípios da região metropolitana, o sinal analógico para assistir à programação dos canais abertos foi desligado ontem.

Jucineide Pereira Bezerra conta que assistiu televisão na noite de ontem até a meia-noite, quando o sinal foi cortado. A auxiliar de cozinha, de 38 anos, sabia que a mudança ocorreria, mas só conseguiu agendar a retirada do kit de TV Digital na agência dos Correios, no bairro Capão Redondo, para hoje.

“A imagem, agora, vai ficar bem melhor do que estava antes. Eu tenho uma televisão de tubo. Sei que apareceram essas [televisões] novas, de plasma, que eu não posso comprar, mas eu ainda prefiro a mais antiga. Enquanto a minha estiver funcionando, estarei com ela”, disse Jucineide.

A população de baixa renda beneficiária de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, tem direito ao kit distribuído gratuitamente. É possível fazer o agendamento e consultar onde receber o kit pela internet. Os interessados têm 45 dias para agendar o recebimento do kit.

De acordo com a entidade Seja Digital, criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para operacionalizar a migração dos sinais, foram distribuídos 1,1 milhão de kits na região metropolitana de São Paulo. Estão agendadas entregas de 200 mil kits para os próximos dias. No total, foram disponibilizados 2 milhões de kits.

A desempregada Janaína Fontes da Silva, 22 anos, moradora do Jardim Ângela, disse que a sua televisão amanheceu sem sinal, com uma mensagem de alerta para que a conversão seja feita. Pega de surpresa, Maria de Fátima da Silva disse que a sua televisão também ficou sem sinal. A diarista de 52 anos agendou para hoje a retirada do kit para instalar no seu aparelho de TV de tubo.

Teve quem precisou comprar o kit de última hora para não ficar sem televisão. Valdemar Teotônio de Oliveira, 73 anos, aposentado, disse que pagou R$ 140 no conversor. Ele mesmo fez a instalação do aparelho de conversão e instalou uma nova antena antes que o sinal analógico fosse cortado.

A doméstica Irani Dias da Silva, de 42 anos, conta que não precisou de conversor porque é assinante de televisão a cabo. Porém, ela assiste aos canais abertos em televisões de tubo. “Agora, se eu não pagar a conta da TV a cabo já viu, nem com a anteninha elas vão funcionar mais”, disse.

A confeiteira autônoma Emanuela Santiago Pereira, 34 anos, está satisfeita com a nova imagem na sua televisão. Há cinco dias, ela instalou o conversor digital que ganhou por ser beneficiária do Minha Casa, Minha Vida na televisão de tubo. “A imagem é limpinha. A gente economizou e tem imagem de qualidade agora”, disse.

