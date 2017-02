Após congestionamentos, tráfego nas rodovias paulistanas melhora nesta tarde

O paulistano que pega a estrada na tarde deste sábado (25) já encontra melhores condições de tráfego. Apesar de haver lentidão, o congestionamento da manhã já passou nas principais saídas da cidade.

No sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no trecho da Baixada, tem tráfego lento no sentido Praia Grande, do km 278 ao km 292. Já quem segue pela Imigrantes sentido litoral também enfrenta lentidão do km 40 ao km 43. Segundo a Ecovias, que administra o SAI, o motivo é o excesso de veículos. Os demais trechos do sistema estão com boas condições de tráfego.

Mais de 257 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista desde as 0h de quinta-feira (23), quando começou a contagem. No sentido da capital paulista, a Ecovias registrou a passagem de 98 mil veículos. Na última hora, mais de 5,5 mil veículos desceram a mais de 1,5 mil subiram a serra.

Os foliões que seguem para o interior pela Rodovia Ayrton Senna vão encontrar lentidão do km 36 ao km 45, e tráfego intenso do km 46 ao km 51, devido ao excesso de veículos. As rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt e o trecho da Rodovia dos Tamoios entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos) têm tráfego normal. Chove em diversos pontos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Na última hora, mais 10,8 mil veículos passaram pela via sentido interior. Desde a 0h de sexta-feira (24), cerca de 290 mil veículos seguiram para o interior do estado.

