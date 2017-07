Após conflito com moradores de rua, viaduto em São Paulo é incendiado

O Corpo de Bombeiros combateu hoje (29), às 7h, um incêndio na área inferior do Viaduto Julho Mesquita Filho, no centro da capital paulista. Ninguém ficou ferido e o autor do incêndio foi conduzido para o 4º Distrito Policial, na Consolação.

O conflito começou com a operação de zeladoria e limpeza da prefeitura, no início da manhã, que tinha como objetivo limpar e remover objetos embaixo do viaduto, onde moram pessoas em situação de rua. Um homem que morava no local se revoltou e ateou fogo nos barracos, de acordo com a administração municipal.

Sete viaturas dos Bombeiros atuaram no combate às chamas. A operação teve apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, pois, segundo a prefeitura, havia tráfico de drogas e risco de violência no local.

A ação foi motivada por reclamações das associações de moradores do bairro Bela Vista. Foram usados 30 caminhões para remoção de detritos e transporte dos pertences das pessoas em situação de rua.

Segundo a prefeitura, os desabrigados serão acolhidos na Tenda Bela Vista e assistentes sociais atendem as pessoas na Rua Santo Antônio, 871. “[Os assistentes] realizaram ontem abordagem aos ocupantes do local para propor encaminhamentos para abrigos da rede da Assistência Social”, informou a prefeitura, por nota.

