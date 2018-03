Após chuvas, Petrópolis deve receber verbas na próxima semana

Rio de Janeiro - Deslizamento na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de fora, destruiu uma casa e abriu uma cratera às margens da pista. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis interditou 50 casas (Divulgaçã - Divulgação/Prefeitura de Petrópolis

Atingida por fortes chuvas esta semana, a cidade de Petrópolis, no Estado do Rio, deve receber recursos do governo federal já na próxima semana.

O ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, sobrevoou hoje (10) as áreas atingidas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e afirmou que técnicos da Defesa Civil Nacional já estão dando suporte aos servidores municipais.

"Temos condições de liberar já na próxima semana esses recursos a partir da alimentação do Sistema Nacional de Defesa Civil", afirmou ele. Explicou que o trabalho está sendo realizado em duas frentes: restaurar a normalidade na cidade e fazer obras de recuperação da infraestrutura danificada ou destruída.

O ministério ainda aguarda um laudo técnico da prefeitura para "precificar" a dimensão dos investimentos necessários.

Chuvas causam morte de criança

Uma criança de 7 anos morreu e uma mulher ficou ferida na última quinta-feira com as fortes chuvas que atingiram o distrito de Posse. Em 24 horas, o índice pluviométrico acumulado foi de 137 milímetros. A chuva causou deslizamentos e interditou estradas.

Diante dos problemas, o ministério reconheceu a situação de emergência no município, que foi publicada no Diário Oficial da União de ontem (9).

A medida permite à cidade pedir recursos da União para ações de resposta (socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais) e reconstrução de áreas públicas danificadas. A vigência da situação de emergência é de 180 dias.