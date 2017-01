Após chuvas, nível do Cantareira sobe 1,4% e alcança 84,5% da capacidade

Após as chuvas registradas no sábado e na madrugada deste domingo, o nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, aumentou 1,4% em relação ao dia anterior e alcançou 84,5% da capacidade às 7 horas deste domingo, de acordo com boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

No sábado, o volume estava em 83,1% e variou 0,9% na comparação com o dia anterior. O levantamento da pluviometria indica que choveu 35,9 milímetros no manancial nas últimas 24 horas até o balanço. O acumulado no mês é de 320,9 milímetros, acima da média histórica para janeiro (262,6 mm).

O aumento do volume operacional também foi registrado em outros sistemas, se comparado ao índice do dia anterior: Rio Grande (1,4%), Rio Claro (1,7%), Alto Tietê (0,9%) e Alto Cotia (0,2%). Guarapiranga foi a exceção, tendo baixa de 0,2% de sábado para domingo.

Veja Também

Comentários