Após cancelamento de show de Caetano, MTST faz caminhada até o Morumbi

Moradores e apoiadores da Ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, iniciaram uma marcha em direção à zona sul de São Paulo por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira, 31. O grupo anuncia que vai caminhar mais de 20 quilômetros em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, no bairro do Morumbi. O protesto partiu do entorno da Rodovia Anchieta e a previsão é chegar ao destino no início da tarde.

De acordo com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, cerca de 5 mil pessoas partiram do terreno. "É uma forma de cobrar do governo a desapropriação desse terreno e o cumprimento de políticas habitacionais", declarou à reportagem. "A gente só sai do Palácio hoje com resposta", disse no palanque antes da partida.

Para as 13 horas, está marcado um encontro com apoiadores na estação Morumbi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no qual Boulos calcula que devem se juntar mais 10 mil pessoas de outras ocupações da capital e Região Metropolitana.