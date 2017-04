Após bombardeio dos EUA na Síria, Tillerson promete defender os inocentes

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse hoje que o governo americano está retomando a tarefa de responsabilizar "qualquer um" que cometa crimes contra pessoas inocentes.

Tillerson fez uma alusão ao recente ataque químico lançado na Síria durante visita a um local na Itália que foi alvo de atrocidades por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo Tillerson, a localidade italiana de Sant'Anna di Stazzema "servirá de inspiração para todos nós". Nazistas mataram mais de 500 civis no vilarejo em 1944.

Tillerson está na Itália para participar de uma reunião do grupo das sete principais economias do mundo (G-7). Na noite de quinta-feira, os EUA bombardearam alvos na Síria em retaliação a um ataque químico que teria sido lançado pelo regime sírio contra seus próprios cidadãos dias antes.

Tillerson planeja se reunir com os ministros de Relações Exteriores do Reino Unido e da França ainda hoje. Fonte: Associated Press.

