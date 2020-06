Após anos sobrecarregado, Detran-MS remove última moto e esvazia pátio de apreensão

O órgão já preparou dois leilões com veículos de circulação que devem estar com os certames abertos na próxima semana - Foto: Divulgação

Depois de anos com os pátios sobrecarregados, nesta terça-feira (09) a última motocicleta foi removida do pátio de apreensão principal da sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A remoção faz parte da Operação Pátio Zero que iniciou em março deste ano e retirou cerca de 4 mil motocicletas do local.

A Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, explica que as motocicletas removidas foram encaminhadas para os pátios dos leiloeiros credenciados. “Isso irá facilitar o fluxo de processos, auxiliar na separação dos lotes para os próximos leilões e o controle da apreensão nos pátios terceirizados”, disse.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, comenta com entusiasmo a nova conquista do órgão. “Já era o nosso foco assim que assumimos a diretoria e isso só comprova o empenho e dedicação da equipe, pois esvaziar os pátios do Departamento não se trata apenas de leilões e sim uma questão de saúde pública, uma vez que os veículos parados podem se tornar focos de dengue”, comenta.

Rudel ressalta ainda que de março a maio já foram removidos mais de 10 mil veículos dos pátios das agências do Estado. “A Operação Pátio Zero também está a todo vapor nas agências do interior e tem apresentando um ótimo resultado. Toda semana temos veículos sendo removidos e o intuito é que os pátios sejam esvaziados até o fim do ano”, conclui.

O órgão já preparou dois leilões com veículos de circulação que devem estar com os certames abertos na próxima semana.