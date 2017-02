Após ameaças a motoristas, ônibus são recolhidos em Vitória

Os ônibus urbanos na Grande Vitória foram recolhidos às garagens na manhã desta quinta-feira, 9, por determinação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). Os veículos chegaram a circular com frota reduzida no início da manhã, mas pelo fato de os terminais rodoviários "não oferecerem as condições mínimas de segurança" eles paralisaram novamente as atividades.

O presidente do sindicato, Edson Bastos, informou, em nota, que os militares do Exército demoraram para chegar aos terminais para realizar o patrulhamento. "Tivemos registro de dois motoristas ameaçados, além de incidente em que um ônibus foi fechado por criminosos que ameaçaram incendiar o coletivo no centro de Vitória", afirmou Bastos.

A crise na segurança pública no Espírito Santo chega nesta quinta-feira ao sexto dia com a população ainda com muita sensação de insegurança. No início desta manhã, as ruas de Vitória apresentam mais uma vez pouca movimentação.

