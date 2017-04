Após ações militares, aprovação de Trump sobe para 50%, diz pesquisa

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu para 50%, após uma ação militar no leste do Afeganistão, na quinta-feira passada, como parte de uma ofensiva contra o Estado Islâmico, de acordo com o Pentágono. A pesquisa foi comandada pelo instituto Rasmussen.

Uma outra ação militar dos EUA - contra a Síria - e o acirramento de tensões com a Rússia e com a Coreia do Norte podem ter contribuído para o aumento da popularidade do republicano. De acordo com o Rasmussen, 37% dos entrevistados afirmaram, no início do mês, que Washington deveria usar sua força militar para impedir o desenvolvimento de armas nucleares por Pyongyang.

É a primeira vez que Trump alcança os 50% de aprovação em quase um mês. Após sua posse, em 20 de janeiro, o presidente era aprovado por mais da metade da população. No entanto, sua popularidade começou a cair no início do março.

O Rasmussen entrevistou 1.500 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Veja Também

Comentários