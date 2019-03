Após 69 anos, tradicional Hotel Novo Mundo, no Rio, fechará as portas

Tomaz Silva/Agência Brasil

Com uma vista privilegiada de cartões-postais do Rio de Janeiro, como a Baía de Guanabara , Pão de Açúcar e Corcovado, o tradicional Hotel Novo Mundo vai fechar as portas no próximo dia 20. Há informações de que dívidas provocaram a venda do imóvel que será transformado em condomínio residencial. Na Praia do Flamengo, número 20, o hotel tem como vista a calçada do Aterro do Flamengo que, aos domingos, vira área de lazer ao ar livre.

O Novo Mundo tem 227 apartamentos divididos em seis categorias, equipados com TV a cabo com canais internacionais, rede wi-fi e cofre eletrônico, entre outros equipamentos. Construído no final da década de 1940 pelo banqueiro e dono de imobiliária Gumercindo Nobre Fernandes, a pedido do presidente Eurico Gaspar Dutra, o prédio se destinava a hospedar jornalistas e turistas estrangeiros n a Copa do Mundo de 1950.

Próximo ao Hotel Novo Mundo, está situado o Hotel Glória, comprado pelo empresário Eike Batista e sem manutenção. Vizinho ao Novo Mundo, há o prédio da TV Manchete, fechado por anos e agora abriga instalações de uma universidade, além do Teatro Manchete.