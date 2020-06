Após 4 dias de serviço, concluída 1ª frente de recapeamento na Avenida José Nogueira Vieira

Quem mora na região e trafegou nesta sexta-feira (12), pela Avenida José Nogueira Vieira, no trecho de 1,8 km, desde a rotatória com a Avenida Três Barras até perto da Rua Marques de Pombal já percebeu a diferença. Fez o trajeto numa pista que recebeu asfalto novo.

Depois de 4 dias de serviço, foi concluída a primeira frente de serviço prevista no projeto da Prefeitura que prevê a execução de 25 quilômetros de recapeamento nos próximos 4 meses. Serão investidos R$ 16,7 milhões, recurso do financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (linha Finisa).

A Avenida José Nogueira Vieira atravessa o Bairro Tiradentes e é uma das principais vias de acesso ao Residencial Arnaldo Figueiredo. O novo pavimento substituiu o asfalto antigo feito há mais de 20 anos que estava cheio de remendos por causa de sucessivos tapa-buraco.

Na sequência receberão novo pavimento, nesta mesma região do Bandeira, mais 8 km de recapeamento n as ruas Marques de Pombal, Cayova, Marques de Lavradio, Avenida João Arinos e Avenida Três Barras.

Na região urbana do Lagoa, beneficiada com 7,5 km, onde o serviço começou pela Avenida Marinha, o planejamento contempla outras três vias estratégicas para a circulação. Será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon; a Rua Manoel Joaquim de Moraes e o seu prolongamento a Souto Maior, que atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coophama e o Bairro Tijuca, numa extensão de 3 quilômetros

A região urbana do Anhanduizinho terá 4,6 km de recapeamento. Ela abrange do Aero Rancho a Avenida Raquel de Queiroz numa extensão de 1,3 km (entre a Avenida Gunter Hans/Rua da Divisão/Filipinas). Já está em vias de ser licitada (num outro pacote de obras), mais 5,4 Km que atenderão outras ruas do bairro, como Avenida Campestre; seu prolongamento a Rua Santa Quitéria; além das ruas Lagoa da Prada e da Divisão.

No Bairro Pioneiros receberá asfalto novo a Avenida Filinto Muller (da Rua João Hernandes até a Senador Antonio Mendes Canale); além das ruas Francisco dos Anjos (da Filinto Muller até a Ana Luiza de Souza) e a Candelária (entre a Boticário e a Avenida George Chaia). Está no planejamento para ser licitado nos próximos dias, só que com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o recapeamento do trecho final da Rua Ana Luiza de Souza, a principal via comercial do Pioneiros.

No centro, estão programados 4 quilômetros (Ruas Chadid Scaff, Rodolfo José Pinho e Amazonas) e no Prosa 2,3 km (outro trecho, da Ceará até a Jales) e na Rua Coronel Cacildo Arantes.