Após 28 anos e cinco gestões, Prefeito Marquinhos Trad destrava recurso e inaugura Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande

“Sonho realizado”, assim foi o sentimento de todos os presentes na inauguração da pista internacional de atletismo de campo grande, que aconteceu nesta manhã de sexta-feira (7). Com a participação de atletas e autoridades, a pista, idealizada há 28 anos, foi entregue pelo Prefeito Marquinhos Trad, que também inaugurou a academia ao ar livre da pessoa com deficiência com cinco equipamentos específicos para o público.

Segundo Prefeito Marquinhos Trad, a pista vai formar e qualificar atletas. “São quase 30 anos de espera e a prefeitura e o governo estão entregando a pista não apenas para recebermos eventos internacionais, mas principalmente para os campo-grandenses e para aqueles atletas de nossa cidade que desejam representar o nosso país em uma olimpíada. E estamos investindo em várias outras modalidades com o lançamento do Edital de Licitação do Projeto Executivo da Piscina Olimpíada de Campo Grande, além da academia ao ar livre para as pessoas com deficiência e que tem alguma dificuldade de locomoção. Essa é a primeira em Mato Grosso do Sul”, disse.

“Essa pista aqui nos proporciona muita coisa, porque a gente treina na pista de carvão e nosso rendimento não é tão bom como vai ser aqui e também agora minha mãe, minha família vão poder vir me assistir competir porque é difícil eles viajarem para me ver. Nós estamos muito felizes e otimistas”, disse a atleta tetracampeã em lançamento de dardos, Bruna Vieira de Jesus.

Governador, Reinaldo Azambuja, destacou as parcerias para melhoria da qualidade de vida da população. “O prefeito assinou a ordem de serviço do complexo de piscina olímpica aquecida um investimento de mais de 6 milhões e que vai complementar esse complexo esportivo para mais esportes, além disso teremos a reinauguração do Guanandizão com a Liga das Nações em junho. Assim juntamos os esforços e nossas energias e criamos uma parceria investindo em Campo Grande. E isso é essencial, porque o esporte é qualidade de vida, regate dos jovens, auto-estima, e prática saudável”, afirmou.

1° Academia ao ar livre adaptada

Durante a manhã também foi inaugurada a primeira academia pública ao ar livre totalmente adaptada para pessoas com deficiência. “Essa é a nossa primeira, mas vamos levar essas academias para todos os parques da nossa cidade, Jaques da luz, Belmar Fidalgo, Elias Gadia, Sóter e Tarsila do Amaral”, concluiu Trad.

Homenagem

A pista recebe o nome do Professor Ervê Demétrio Calháo Silva, nascido em Cuiabá, em 1956. Começou como atleta ainda criança e foi campeão no lançamento de dardo nos estados por onde passou. Foi técnico da mace, posteriormente indo para a Prefeitura trabalhar com projetos sociais. Referência no atletismo trabalhou em vários municípios do Estado, realizando cursos e competições, motivando jovens a participarem da modalidade, até 2006. Foi um dos fundadores da Federação de Atletismo de MS, onde iniciou seu mandato como presidente, de 1987 até 2008.

Idealizador da pista de atletismo, hoje batiza a primeira do Estado com seu nome. A após a descerragem da placa a viúva Valéria Calháo fez um emocionante discurso. “Quem conheceu o professor Ervê sabe tudo que eu estou sentindo e quase não tenho palavras para expressar o que estou vivendo. Quem teve oportunidade de conviver com ele, tenho certeza que foi contagiado pelo amor que ele tinha com o atletismo. E hoje ele vai ficar aqui eternizado nesta pista de atletismo. Seu maior sonho era que o nosso Estado tivesse uma pista oficial como essa”.

Utilização

Para a utilização da pista de atletismo, Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes lembra que o espaço é da população, e terá atividades específicas para todo o público. “Essa pista é pública e é para todo conjunto da população, portanto precisamos de regras. É um equipamento para a prática do atletismo e não podemos entrar com qualquer tipo de calçado, assim criamos uma programação específica com professores durantes todo o dia, e em todos os dias da semana tanto para momentos de iniciação esportiva, quanto para treinamento com os atletas e incluímos horários para a população como forma de oficinas. E toda programação já está disponível no totem de inauguração e no site da Prefeitura”.

Acompanhando a cerimonial, Elenilson da Silva, atleta do Atletismo há 25 anos comemora a entrega da pista e lembra seu histórico como atleta. “Eu fui o 1° atleta brasileiro a ganhar um Campeonato Pan-Americano em 1999 no Canadá, entre outros títulos fui 6 vezes campeão Brasileiro e agora vejo um futuro melhor para esses jovens com a entrega da pista”, disse.

A pista de atletismo internacional de campo grande – é a primeira pista emborrachada de mato grosso do sul, recebendo a certificação da associação internacional das federações de atletismo. A pista tem 8 raias com aplicação de 6.300 metros de lona emborrachada, importada da Alemanha, conta com arquibancada com capacidade para 400 pessoas, prédio de 200 metros quadrados com instalações elétricas e hidráulicas específicas, além de vestiários, alojamento e banheiros.